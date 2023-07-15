На Херсонщине партизаны взорвали два грузовика с оккупантами 1 15.07.2023, 20:42

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Уничтожено не менее шести захватчиков.

Украинское партизанское движение «АТЕШ» заявил об операции по уничтожению двух грузовиков вместе с личным составом оккупационной армии.

Как сообщил «АТЕШ» в Telegram, подтверждена ликвидация шестерых оккупантов и повреждение двух грузовиков ВС РФ на Херсонщине. Операцию провели вчера, 14 июля, во временно оккупированном селе Большие Копани.

«14.07.23 в 12: 00 агент движения «АТЕШ» устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Великие Копани Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС «Укрнафта» на улице Ленина, 34. В результате подрыва 6 военных ВС РФ были уничтожены, 2 грузовика, которые их перевозили, – повреждены», - говорится в сообщении.

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