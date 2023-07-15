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ВСУ разгромили колонну российских морпехов

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  • 15.07.2023, 22:26
  • 5,882
ВСУ разгромили колонну российских морпехов

Уничтоженная колонна военной техники принадлежала подразделениям Каспийской морской пехоты ВС РФ.

Украинские военные при помощи управляемых реактивных снарядов нанесли точный удар по вражеской колонне военной техники в районе населенного пункта Новомихайловка в Запорожской области.

В результате этого были уничтожены гаубицы «Д-30», грузовики с боекомплектом, а также живая сила противника, пишет «Диалог».

На кадрах можно увидеть два сожженных артиллерийских орудия и два грузовика. 

Осторожно, жесткие кадры

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