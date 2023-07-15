ВСУ разгромили колонну российских морпехов 2 15.07.2023, 22:26

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Уничтоженная колонна военной техники принадлежала подразделениям Каспийской морской пехоты ВС РФ.

Украинские военные при помощи управляемых реактивных снарядов нанесли точный удар по вражеской колонне военной техники в районе населенного пункта Новомихайловка в Запорожской области.

В результате этого были уничтожены гаубицы «Д-30», грузовики с боекомплектом, а также живая сила противника, пишет «Диалог».

На кадрах можно увидеть два сожженных артиллерийских орудия и два грузовика.

Осторожно, жесткие кадры

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