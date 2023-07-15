ВСУ разгромили колонну российских морпехов

ВСУ разгромили колонну российских морпехов2
- 15.07.2023, 22:26
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Уничтоженная колонна военной техники принадлежала подразделениям Каспийской морской пехоты ВС РФ.
Украинские военные при помощи управляемых реактивных снарядов нанесли точный удар по вражеской колонне военной техники в районе населенного пункта Новомихайловка в Запорожской области.
В результате этого были уничтожены гаубицы «Д-30», грузовики с боекомплектом, а также живая сила противника, пишет «Диалог».
На кадрах можно увидеть два сожженных артиллерийских орудия и два грузовика.
Осторожно, жесткие кадры