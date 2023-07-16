Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил, что уйдет из правительства 16.07.2023, 0:55

Уже в этом году.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что решил уйти из правительства.

В интервью The Times, опубликованном в субботу, 15 июля, Уоллес сказал, что покинет кабинет министров после следующей перестановки в сентябре и после 18 лет в парламенте не будет участвовать в ближайших всеобщих выборах.

«Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году… Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. [на вопрос, для чего эти телефоны] Секрет, секрет и еще раз секрет», — заявил он.

По словам министра, он хотел бы полностью уйти из политики и «работать в баре» или заниматься тем, что ему нравиться, например, Формулой-1 или скачками.

На вопрос о том, что не дает ему спать по ночам, Уоллес назвал угрозу со стороны России, «все более агрессивный» Китай и деятельность террористических группировок. В интервью он сказал, что в Африке возможно возрождение Исламского государства или Аль-Каиды, а также упомянул экспансионистскую деятельность Китая в Южно-Китайском море. По его мнению, к 2030 году может начаться новая холодная война.

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