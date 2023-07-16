Израильские СМИ: Нетаньяху потерял сознание у себя дома и был доставлен в больницу 16.07.2023, 2:56

Премьер Израиля ударился головой об пол.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял сознание у себя дома, в Кейсарии сегодня, 15 июля. После этого он прибыл в отделение неотложной помощи больницы «Шиба Тель ха-Шомер» в Рамат-Гане, сообщает издание «Детали» со ссылкой на Walla.

Источник добавил, что Нетаньяху почувствовал себя плохо и прибыл в больницу, чтобы пройти проверки. Премьер-министр поступил в больницу в полном сознании, подчеркнул собеседник.

Источники в больнице Шиба сообщили Walla, что премьер-министр потерял сознание дома и упал, сильно ударившись головой об пол. В данный момент ему делают визуализацию мозга, чтобы убедиться, что в результате удара головой об пол не было нанесено никаких повреждений.

Офис Нетаньяху подтвердил, что «премьер-министр недавно прибыл в больницу Шиба». «Его состояние хорошее, он проходит медицинское обследование», — добавили в офисе.

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