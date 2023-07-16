Почему важно всегда класть телефон экраном вниз 7 16.07.2023, 9:29

6,328

И что может случиться, если сделать иначе.

Мало кто придает значение тому, каким образом он кладет свой телефон на стол. Казалось бы, в этом нет ничего особенно. Однако на самом деле это очень важно: гаджет лучше перевернуть и всегда держать его экраном вниз.

На первый взгляд рекомендация оставлять смартфон только экраном вниз может показаться нелогичной, поскольку в таком виде з ним невозможно взаимодействовать. Нельзя ни увидеть уведомлений, которые пропустили, ни посмотреть, кто звонил. И все же, на это есть три объективные причины, пишет unian.net.

Первая причина – целостность камеры

Современные смартфоны часто имеют выступающие из корпуса модули камеры. Независимо от того, насколько они выделяются – будь то на 1-2 миллиметра или полсантиметра, – они всегда будут мешать полному «прилеганию» телефона к поверхности.

В результате, смартфон будет опираться именно на камеру. И это при условии, если линза утоплена внутрь объектива, поскольку иногда бывает так, что линза установлена вровень с его гранями. В таком случае, есть большой риск поцарапать камеру и ухудшить качество снимков. Поэтому логичнее помещать телефон на стол экраном вниз, особенно если он находится в чехле.

Вторая причина – охлаждение

Задняя панель смартфонов является местом, через которое осуществляется охлаждение. Когда мы кладем его экраном вниз, мы создаем дополнительное пространство между устройством и поверхностью, позволяя воздуху свободно циркулировать и эффективно охлаждать устройство. Это особенно важно при интенсивном использовании телефона, когда процессор и другие компоненты генерируют больше тепла.

Однако если смартфон положить экраном вверх, процесс необходимого теплообмена будет затруднен. В результате аккумулятор и другие компоненты, такие как процессор или графический чип, которые нуждаются в охлаждении, могут получить повреждения.

Третья причина – сохранение заряда

Как известно, большинство современных смартфонов оснащаются датчиками освещенности, которые выполняют несколько полезных функций. Одна из них – предотвращение случайного нажатия на экранные кнопки лицом во время разговора. Когда свет падает на датчики, они определяют, что телефон находится в использовании и экран автоматически гаснет. Однако их роль не ограничивается только этой функцией.

Эти датчики также помогают телефону распознать, когда он находится в кармане – они предотвращают активацию экрана при поступлении уведомлений, таким образом экономя ресурс аккумулятора. Независимо от того, находится ли телефон в кармане или на столе в перевернутом положении, датчики определяют его положение и не включают экран. Это особенно полезно, если уведомления поступают с высокой частотой, так как экран остается выключенным и ресурс аккумулятора сохраняется.

Как видите, класть смартфон экраном вниз – это важная мера предосторожности, которую стоит выполнять, чтобы избежать повреждений устройства. Кроме того, этот способ также обеспечит безопасность данных и предотвратить случайные нажатия на экран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».