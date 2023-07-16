Британская разведка: В Кремле продолжаются «драки» за ЧВК «Вагнер» 16.07.2023, 10:39

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В России до сих пор не могут решить будущее армии Пригожина.

Кремль и военное руководство РФ до сих пор не могут прийти к соглашению о будущем ЧВК «Вагнера» после неудачного бунта Евгения Пригожина. Часть из них, вероятно, вернется в Африку.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

«Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы», - говорит британская разведка.

Отмечается, что 12 июля Минобороны РФ сообщило, что «вагнеровцы» передали армии 2000 единиц техники, в том числе танки. Разведка отмечает, что по состоянию на 15 июля, по крайней мере, небольшая группа наемников «Вагнера» прибыла в Беларусь.

При этом ряд групп в социальных сетях, связанных с «Вагнером», возобновили свою деятельность. Они сосредоточились на деятельности ЧВК в Африке.

«Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление «Вагнера» сохранить свое широкое присутствие на континенте», - говорится в сообщении.

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