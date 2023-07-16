В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы

В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы3
- 16.07.2023, 11:04
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Над местами скоплений российских войск поднимается черный дым.
В оккупированном Луганске в воскресенье, 16 июля, прогремели взрывы. Над городом заметили столб черного дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные жители в соцсетях пишут, что взрывов было несколько. Их слышали около 10:00. После взрывов над городом появилось облако черного дыма.
Пропагандистские паблики заявляют о «прилете». Оккупационные власти пока не комментировали ситуацию в городе.
Также о звуках взрывов сообщают жители Бердянска. Их было слышно на горе, в центре города и других микрорайонах.
«Громко, центр»
«В небе видел ракета летела и взорвалась»
«Над городом что-то сбили»
«Громко и в Азовском было. Очень громко!»
«Видел, как в небе что-то бахнуло и появился дым».
Кроме того, взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.