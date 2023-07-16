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В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы

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  • 16.07.2023, 11:04
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В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы

Над местами скоплений российских войск поднимается черный дым.

В оккупированном Луганске в воскресенье, 16 июля, прогремели взрывы. Над городом заметили столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители в соцсетях пишут, что взрывов было несколько. Их слышали около 10:00. После взрывов над городом появилось облако черного дыма.

Пропагандистские паблики заявляют о «прилете». Оккупационные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Также о звуках взрывов сообщают жители Бердянска. Их было слышно на горе, в центре города и других микрорайонах.

«Громко, центр»

«В небе видел ракета летела и взорвалась»

«Над городом что-то сбили»

«Громко и в Азовском было. Очень громко!»

«Видел, как в небе что-то бахнуло и появился дым».

Кроме того, взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.

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