Cadillac создал стильного соперника Tesla Model Y 1 16.07.2023, 12:13

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Появились первые фото и подробности.

Новый Cadillac Optiq станет самым доступным электромобилем американской марки. Кроссовер предложат в версиях мощностью 204 и 245 л. с., а его запас хода превысит 500 км.

Новый Cadillac Optiq рассекречен на первых фото. Электрический кроссовер презентуют нынешней осенью. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Cadillac Optiq станет самой доступной электрической моделью от премиум-подразделения концерна General Motors. Для снижения себестоимости производство авто наладят в Китае.

Электромобиль Cadillac Optiq будет стоить менее 50 000 долларов и станет конкурентом Tesla Model Y. По размерам две модели сопоставимы.

Электрокар дебютирует в версиях на 204 и 245 л. с.

Габариты Cadillac Optiq 2024:

длина – 4822 мм;

ширина – 1912 мм;

высота – 1642 мм;

колесная база – 2954 мм.

Дизайн выдержан в традиционном граненом стиле американской марки и похож на старшего брата Cadillac Lyriq. У авто тоненькие фары и выдвижные дверные ручки. Салон Cadillac Optiq пока держат в секрете.

Как и все новые электромобили от General Motors, Cadillac Optiq 2024 построен на платформе Ultium. Силовые установки для него позаиствуют у Buick Electra E5. Со старта кроссовер предложат в переднеприводных версиях на 204 и 245 л. с., а его максимальная скорость будет ограничена на 180 км/ч. Запас хода составит не менее 500 км.

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