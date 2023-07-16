ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления 16.07.2023, 15:42

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Отчет и свежие карты боев от ISW.

По состоянию на 16 июля, 508 сутки полномасштабного российского вторжения, ВСУ скорректировали свою стратегию контрнаступления для минимизации потерь и продолжения нанесения ударов по российским оккупантам. Украинские защитники продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.

Как пишет «Апостроф», об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«NYT сообщила, что официальные лица заявили, что уровень потерь снизился до 10% в течение следующих недель благодаря изменению украинской стратегии. Украинские военные изменили тактику, сосредоточившись на истощении российских сил артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия вместо широкомасштабных штурмов. Это соответствует заявлению украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного от 14 июля о том, что усиление украинского непрямого огня может как прижать российские силы, так и свести к минимуму украинские потери», - пишут аналитики ISW.

В Институте предполагают, что ВСУ совершенствовали стратегию контрнаступления несколько недель.

«Более масштабные последствия этих корректировок только сейчас становятся понятными для некоторых наблюдателей. Украина, вероятно, будет продолжать корректировать свою стратегию и ее реализацию в течение всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу», – отмечается в сообщении.

Харьковская и Луганская области

На размещенных 15 июля геолокационных кадрах обнаружено, что неопределенная пехота российской армии несколько продвигается в направлении Новоселовского (16 км к северо-западу от Сватового) и занимает позиции вдоль железной дороги в этом районе.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что оккупанты наиболее активны на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время российские источники утверждают, что 15 июля ВСУ контрнаступали неподалеку от Кременной и «давили» захватчиков в направлении Дибровы из Серебрянского лесничества. Российские «военкоры» отмечали, что украинские воины продолжали контрнаступление в лесах к западу от Кременной.

Донецкая область

Российский «военкор» утверждал, что украинские защитники достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута, а также продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс. Представитель украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают сохранять инициативу на Бахмутском направлении.

По информации российских источников, украинские воины продвигались за прошедшие сутки в направлении Курдюмовки, атаковали оккупантов в районе Клищиевки и пытались вернуть позиции вблизи Берховки.

По данным Генштаба ВСУ, захватчики провели неудачные наступательные действия в районах Первомайского, Марьинки и Новомихайловки, вели штурм юго-западнее Андреевки и недалеко от Берховки.

Юг

Продолжается контрнаступление ВСУ вдоль западной границы Донецкой области и восточной границы Запорожской области, где, вероятно, достигли ограниченных успехов 15 июля. Российский «военкор» утверждал, что украинские военные закрепились в районе Грушевой балки, имеют прогресс к северо-востоку от Роботиного, а также атаковали позиции оккупантов к северо-западу от Старомайорского и в районе Приютного.

Кроме того, российские источники утверждали о ракетной атаке у железнодорожного моста возле Черниговки Запорожской области.

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