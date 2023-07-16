Россияне массово дезертируют из-под Мариуполя 16.07.2023, 16:49

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Для поиска сбежавших подняли вертолеты.

Российские захватчики разыскивают во временно оккупированном Мариупольском районе группу сбежавших с оружием дезертиров. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале в воскресенье, 16 июля.

«Очередные российские дезертиры в Мариупольском районе. Ночью из села Новая Ялта убегали с десяток оккупантов с оружием. На фронт в пакет не хотят - хотят домой», - рассказал чиновник.

Он отметил, что россияне подняли несколько вертолетов для их поиска.

Андрющенко добавил, что активные мероприятия продолжаются в районе поселков Ялта – Юровка – Урзуф.

Дезертирство в армии РФ

Это далеко не первый известный случай дезертирства российских военнослужащих, более того - в Генштабе ВСУ сообщают, что в последнее время таких случаев становится все больше.

Так, 28 мая сообщалось, что во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семеро мобилизованных, ранее бывших заключенных. Пятерых из них поймали, а одного убили.

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового - тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватили «КамАЗ».

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