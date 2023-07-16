Успех под Луганском: выведен из строя крупный ракетный склад ВС РФ 2 16.07.2023, 17:16

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Российские пропагандисты запаниковали.

При утреннем ударе ВСУ уничтожили важный военный объект ВС РФ на Луганщине.

Как сообщает dialog.ua, информацию подтвердил СтратКом ВСУ.

Силы обороны Украины высокоточно поразили военный объект россиян в поселке Юбилейный, который является западным пригородом Луганска. По данным военных, целью стал «склад ракетного вооружения» ВС РФ. Россияне разместили его на территории шахты «Мащинская».

О том, что поражен именно военный объект, не было никаких сомнений. На опубликованных видео слышна мощная вторичная детонация снарядов, находившихся на российском складе.

От Юбилейного до территорий, которые подконтрольны ВСУ, около 90 км. Для нанесения удара, вероятно, использовались ракеты Storm Shadow. Появление их у ВСУ сильно усложнило положение российской армии. Об этом откровенно пишут российские Z-каналы.

«Склады начали гореть, как спички. К этому почему-то никто оказался не готов… Нас лишили привычного нам тыла. Сначала отодвинули склады с БК на 30-50 км, потом на все 100. Лишили возможности разгружаться с поезда ближе к фронту», - жалуются пропагандисты РФ.

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