Платежный сервис Wise прекращает обработку платежей для белорусского бизнеса 16.07.2023, 18:33

Это произойдет уже с 24 июля.

Сервис денежных переводов Wise прекращает обработку платежей для белорусского бизнеса, пишет телеграм-канал Это произойдет уже с 24 июля, говорится в заявлении компании.>«Экономика Беларуси»

«Из-за недавнего изменения внутренней политики вы больше не сможете совершать новые платежи по картам для компаний, базирующихся в Беларуси», — говорится в рассылке для клиентов Wise.

Ежемесячный оборот сервиса Wise оценивают в $6 млрд. В прошлом году компания дебютировала на Лондонской бирже, после чего ее капитализация выросла до $11 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».