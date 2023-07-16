закрыть
16 июля 2023, воскресенье, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Платежный сервис Wise прекращает обработку платежей для белорусского бизнеса

  • 16.07.2023, 18:33
Платежный сервис Wise прекращает обработку платежей для белорусского бизнеса

Это произойдет уже с 24 июля.

Сервис денежных переводов Wise прекращает обработку платежей для белорусского бизнеса, пишет телеграм-канал Это произойдет уже с 24 июля, говорится в заявлении компании.>«Экономика Беларуси»

«Из-за недавнего изменения внутренней политики вы больше не сможете совершать новые платежи по картам для компаний, базирующихся в Беларуси», — говорится в рассылке для клиентов Wise.

Ежемесячный оборот сервиса Wise оценивают в $6 млрд. В прошлом году компания дебютировала на Лондонской бирже, после чего ее капитализация выросла до $11 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук