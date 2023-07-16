закрыть
16 июля 2023, воскресенье, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Брянске горит военный госпиталь

1
  • 16.07.2023, 21:34
  • 2,398
В российском Брянске горит военный госпиталь

Площадь возгорания достаточно большая.

В российском Брянске горит военный госпиталь для ветеранов.

Как сообщают российские паблики, здание госпиталя горит уже не впервые. Месяц назад там также произошел пожар

По данным канала SHOT, информация относительно пострадавших и причины пожара уточняются. На кадрах с места происшествия видно, что площадь возгорания достаточно большая. Поднялся огромный столб дыма. 

Сейчас экстренные службы пытаются ликвидировать пожар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук