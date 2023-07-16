В российском Брянске горит военный госпиталь 1 16.07.2023, 21:34

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Площадь возгорания достаточно большая.

В российском Брянске горит военный госпиталь для ветеранов.

Как сообщают российские паблики, здание госпиталя горит уже не впервые. Месяц назад там также произошел пожар.

По данным канала SHOT, информация относительно пострадавших и причины пожара уточняются. На кадрах с места происшествия видно, что площадь возгорания достаточно большая. Поднялся огромный столб дыма.

Сейчас экстренные службы пытаются ликвидировать пожар.

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