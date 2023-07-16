Россия второй раз за день ударила по Харькову 16.07.2023, 21:57

Есть пострадавшие.

В воскресенье, 16 июля, Россия ударила по Харькову. Это уже вторая атака на город с начала суток, пишет УНИАН.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате вражеской атаки есть попадание в Основянском районе.

«Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги», - сообщил Терехов.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил об ударах по Харькову. По его словам, на место попадания выехали экстренные службы.

«Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают, что «прилеты» были мощными. Канал «Труха» опубликовал видео звуков взрывов.

Как уточнил Синегубов, по предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий.

«Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Опасность вражеских ракетных ударов остается», - написал он.

Обновлено в 20:30. Синегубов сообщил, что в эту минуту медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями, 1 человеку оказали помощь на месте. К счастью, погибших нет.

Последние новости из Харькова

В ночь на воскресенье, 16 июля, российские оккупанты ударили по Харькову. В городе раздалось несколько взрывов. Тревогу в Харьковской области было объявлено в 01:29. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью, около 1: 30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.

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