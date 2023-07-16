Какой смартфон купить в 2023 году: эксперты выбрали самые сбалансированные модели 16.07.2023, 22:06

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Они не сильно уступают айфону и самым дорогим Android-флагманам.

Если вы хотите максимума от своего телефона, портал Gizchina составил новый топ, куда вошли доступные флагманы. Они стоят дешевле 500 долларов и предлагают покупателям весь необходимый в 2023 году функционал, пишет УНИАН.

В рейтинг попали модели от брендов iQQO, Poco, Realme и Google. Они не сильно уступает айфону и самым дорогим Android-флагманам в премиальности и производительности.

В сегменте доступных флагманов лидирует vivo iQOO Neo8 Pro – девайс получил самое мощное железо на сегодня. Все благодаря процессору MediaTek Dimensity 9200+, который обходит самый топовый Qualcomm. Также смартфон может похвастаться 144-герцовым AMOLED-экраном и быстрой зарядкой 120 Вт.

За ним идет Poco F5 Pro. У него процессор послабее (Snapdragon 8+ Gen 1), зато при себе лучший в классе AMOLED-экран на 6.67 дюйма с разрешением 2K и пиковой яркостью 1400 нит. Также радуют фотовозможности – устройство оборудовано 16-Мп селфи-камерой и блоком с тремя модулями на 64+8+2 мегапикселей.

Тройку замыкает Realme GT Neo 5 с самой быстрой в мире 240-Вт зарядкой. Такой гаджет полностью заряжается меньше чем за 9 минут. Остальные характеристики тоже на уровне: OLED-дисплей 6.74’’ (FHD+, 144 Гц, яркость 1400 нит), процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и тройная камера 50+8+2 Мп.

На четвертом месте расположился Pixel 7а: он получил дизайн в стиле более дорогих Pixel 7, экран теперь 90 Гц, внутри мощный процессор Tensor G2 и впервые в истории серии есть беспроводная зарядка. Замыкает топ-5 доступных флагманов iQOO Neo8.

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