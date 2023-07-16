Украина разрушает устоявшиеся догматы военной науки 1 16.07.2023, 22:41

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Войска России несут значительные потери.

Согласно данным платформы Oryx, россияне несут значительные потери в технике и артиллерии по сравнению с Вооруженными силами Украины.

Потери россиян в соотношении с потерями ВСУ составляет 1 к 3 в пользу Украины. Это при том что Украина ведет наступательные действия на оборонительные позиции врага, пишет Informnapalm.

Такие выводы можно сделать из данных независимой статистики, на которую обращает внимание OSINT-эксперт Якуб Яновский в своем треде в Twitter.

Таким образом Украина полностью разрушает предыдущие устоявшиеся представления военной науки, что наступающие силы несут большие потери, чем обороняющиеся.

Украина в этой войне вообще во многом разрушает устоявшиеся догматы военной науки, демонстрируя не только огромную волю к победе, но и значительное мастерство в применении ограниченных сил и средств в противодействии значительно большим силам агрессора.

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