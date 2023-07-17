Украинская разведка: Крымский мост — конструкция лишняя 4 17.07.2023, 7:56

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ГУР прокомментировала взрывы.

В Главном разведывательном управлении Украины прокомментировали взрывы на Крымском мосту.

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту: «Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, железнодорожное и автомобильное движение на мосту временно приостановлено.

Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

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