ISW: В России увольняют командиров наиболее боеспособных частей 17.07.2023, 9:31

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Среди оккупантов зреет недовольство.

Министерство обороны РФ продолжает увольнять командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Недавнее увольнение командующего 58-й общевойсковой армии генерал-полковника Ивана Попова и сообщение об увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова побудили к дальнейшим обсуждениям других предполагаемых увольнений и арестов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские источники обнародовали якобы аудиосообщение личного состава 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ от 15 июля, в котором личный состав утверждал, что в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева.

Также сообщалось, что был арестован командир 90-й танковой дивизией (Восточный военный округ) генерал-майора Рамиль Ибатуллин, а также двое его заместителей. Один из российских милблогеров предположил, что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ полковника Сергея Карасева. Также предполагается, что МО РФ готовится к аресту командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

Однако аналитики ISW не нашли подтверждения увольнением и арестам вышеперечисленных лиц.

Указанные соединения и части ведут оборонительные и наступательные действия на ключевых участках фронта в Украине. 58-я провела относительно успешную оборону от украинских контрнаступлений в западной Запорожской области, а 106-я дивизия направлена на оборону от украинских наступлений на северном и южном флангах Бахмута. Часть 7-й дивизии ВДВ, дислоцированная на восточном (левом) берегу Херсонской области возле Антоновского моста, а также в неопределенных районах западной Запорожской области. Российские обозреватели утверждают, что 31-я бригада ВДВ также обороняется на Бахмутском направлении и что подразделения 90-й танковой дивизии принимают участие в постоянных ограниченных штурмах к западу от Кременной Луганской области.

«Сообщения об увольнении и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, похоже, связаны со случаями неповиновения. Попов нагло пытался обойти начальника Генштаба России Валерия Герасимова и напрямую донести свои жалобы о линии фронта на западном Запорожье до Путина.

Арест Ибатуллина может быть связан с возобновлением 90-й танковой дивизией наступательных действий в Луганской области, где она вела широкие наступательные операции, которые не смогли достичь территориальных достижений во время российской зимней наступательной кампании 2023 года», - отмечают аналитики ISW.

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