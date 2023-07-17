Силы обороны Украины деоккупировали почти 18 квадратных километров территорий 17.07.2023, 9:50

Это результат только за прошлую неделю.

Украинские военные за прошлую неделю освободили от оккупации почти 18 кв. км территорий на востоке и юге. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«За прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождено почти 18 кв. км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км», - написала она.

Ситуация на юге

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, вели наступательные действия по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое. При этом наши бойцы имели успех.

За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь врага от линии нашей обороны. Так, освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв. км.

Всего с начала наступления на юге украинские защитники продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

Ситуация на востоке

За прошедшую неделю украинские военные освободили 7 кв.к м на Бахмутском направлении.

Тем временем россияне активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области. Они пытаются искать слабые места в украинской обороне и ведут штурмовые действия, чтобы попытаться вытеснить подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.

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