Как российская пропаганда дискредитирует Путина 2 Станислав Кучер

17.07.2023, 10:55

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Глава Кремля живет в своем собственном фильме.

Трофейная западная техника будет изучаться специалистами. Такое заявление сделал Путин в интервью ВГТРК. Пропагандист спросил - что же будет с той западной техникой, которую захватили российские военные? На что Путин, как «настоящий разведчик», ответил, что есть выражение «обратный инжиниринг» и «если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?»

Я понимаю, что в окружении этого человека давно нет никого, кто мог бы ему объяснить, насколько жалкими и ущербными выглядят такие заявления, но не перестаю удивляться «дальновидности» пропаганды, которая все это тиражирует. Либо они держат большинство россиян за идиотов, не способных видеть очевидное, либо осознанно дискредитируют своего «вождя».

Ну то есть много лет в Россию законно ввозили мерседесы, айфоны и другую западную технику, и российские инженеры до сих пор не догадались ее разобрать. Или догадались, но создать нечто хотя бы близко конкурентоспособное у них не получилось, а вот с военной техникой получится непременно. А еще спецслужбы, задачей которых в течение всех этих лет был в том числе промышленный шпионаж, «преуспели» в этом деле так, что теперь надежда только на захваченные на войне образцы...

«Обратный инжиниринг», ага.

Живет российский президент в своем собственном фильме, и, скорее всего, в нем он кто-то типа Джеймса Бонда, который умом и смекалкой побеждает врага и одной левой укладывает десятки парней с оружием. И все это играючи, с шутками и прибаутками. И в это игровое кино он втянул миллионы россиян, которые, похоже, всерьез поверили, что неофеодальная страна без прав, свобод и конкуренции, но с «дедушкой Путиным» и «обратным инжинирингом» может победить в войне цивилизаций.

Станислав Кучер, Telegram

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