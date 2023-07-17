Военный эксперт рассказал о последствиях взрывов на Крымском мосту 3 17.07.2023, 11:33

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Александр Коваленко

Российской военной логистике нанесен болезненный удар.

Сегодня рано утром на Крымском мосту прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что над мостом поднимался дым и был слышен сильный хлопок. Автомобильное движение на мосту временно приостановлено.

Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта Александра Коваленко прокомментировать причины и обстоятельства инцидента.

— Давайте начнем с самого основного. На сегодняшний день ни одна официальная структура в Украине, ни одно официальное лицо, уполномоченное делать подобного рода заявления, не подтвердило, что это был удар и что к этому причастна Украина. Поэтому говорить именно в таком контексте не совсем корректно, верить российской пропаганде — себя не уважать.

В целом же, если посмотреть на инцидент, который произошел с Крымским мостом сегодня утром, то мы не видим на нем каких-то отверстий, которые могли бы принадлежать, например, некоему ракетному вооружению. Нет воздействия некоего воздушного средства поражения. Не исключено, что в данном случае ракетное вооружение, соответственно, не использовалось. С другой стороны, зная законы физики, мы прекрасно понимаем, что с учетом тех повреждений, которые получил мост, взрыв был невоздушного типа.

Если не было воздействия от удара воздушного объекта и если не был воздушный подрыв над поверхностью, который продавил мост, то, скорее всего, это было что-то, что воздействовало на мост из-под него.

— Что это могло бы быть?

— Газовый баллон, может быть, взорвался под мостом или другой объект. Что бы это могло быть? В данном случае не хватает информации, чтобы полностью оценить картину, хотя много разных средств сейчас в Черном море блуждает. Некоторые из них попадают на видео, публикуются в открытых источниках.

— Какие последствия для армии РФ будет нести этот взрыв на Крымскому мосту?

— Дело в том, что повреждения достаточно серьезные у этой нитки автомобильной дороги, ее использование в ближайшее время сомнительно. Безусловно, нужно будет проводить ремонтные работы. Получается, что будет использована только одна нитка в реверсном формате, что осложняет грузопоток.

Но в том-то и нюанс, что российская армия преимущественно использует для грузоперевозок железную дорогу. Железная дорога пока полноценно не работает на Крымском мосту, работает только одна ветка в реверсном формате. Проблемы, которые могут возникнуть у российской армии для перемещения по автомобильной дороге, они постараются компенсировать дополнительной нагрузкой на железную дорогу. А она и так имеет сейчас серьезную нагрузку на Крымском мосту, поэтому россияне будут, скорее всего, уменьшать гражданскую составляющую, уменьшать гражданские перевозки в пользу армейского типа перевозок.

Будет дополнительная нагрузка на логистику, дискомфорт, но с учетом того, что пока еще работает одна ветка ж/д, это не критический эффект. Это болезненно, это проблематично, безусловно, это создает неудобства для их логистики, но проблема пока решаема. Если бы, например, обрушились два пролета, вот это было бы замечательно. Это было бы замечательно, потому что нагрузка на железную дорогу возросла бы настолько, что она бы просто одной веткой не справлялась.

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