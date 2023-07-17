СБУ: Крымский мост не выдержал военной нагрузки 17.07.2023, 11:49

Детали по организацию взрыва будут открыты после победы Украины.

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что все детали по организации «бавовны» СБУ обязательно раскроет после победы Украины.

«Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — говорится в представленном изданию New Voice сообщении.

В ведомстве напомнили, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

«Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии. Вместе к Победе! Слава Украине!» — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».