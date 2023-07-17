СБУ: Крымский мост не выдержал военной нагрузки
- 17.07.2023, 11:49
Детали по организацию взрыва будут открыты после победы Украины.
Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что все детали по организации «бавовны» СБУ обязательно раскроет после победы Украины.
«Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — говорится в представленном изданию New Voice сообщении.
В ведомстве напомнили, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.
«Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии. Вместе к Победе! Слава Украине!» — говорится в сообщении.