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HIMARS эффектно разнес расчет российского тяжелого миномета «Тюльпан»

  • 17.07.2023, 14:21
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HIMARS эффектно разнес расчет российского тяжелого миномета «Тюльпан»

Видеофакт.

На Бахмутском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой «Адам» отработали с помощью ракетной системы M142 HIMARS по российской тяжелой минометной системе 2С4 «Тюльпан», сообщает liga.net.

Подписывая ролик, украинские военные объяснили, что «Тюльпан» предназначен для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

«Теперь один из образцов обезврежен безвозвратно», – добавили они.

Разведывательный дрон Сил обороны Украины передал, как 240-мм самоходный миномет особой мощности «прячется» в посадке, а потом его «прибил» реактивный снаряд GMLRS из HIMARS.

В конце ролика – мощный взрыв, возгорание «Тюльпана», густой черный дым и выжженный участок, на котором стоял вражеский миномет.

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