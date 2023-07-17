Румыния и Болгария могут войти в Шенген до конца года 17.07.2023, 15:11

Обе страны давно выполнили все необходимые требования для вступления.

Европарламент призвал Совет ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону до конца 2023 года. Евродепутаты указали на то, что обе страны давно выполнили все необходимые требования для вступления.

По мнению парламентариев, жители стран несправедливо сталкиваются с задержками на границах, бюрократическими трудностями и дополнительными расходами. Кроме того, остановка машин на пограничных переходах способствует лишнему выбросу парниковых газов.

Ранее Болгария и Румыния уже подавали заявки на присоединение к зоне свободного передвижения, однако Совет ЕС не удовлетворил их.

Присоединение новых стран к Шенгенскому соглашению требует единогласного решения Совета ЕС. В настоящее время все государства-члены ЕС, за исключением Болгарии, Румынии, Кипра и Ирландии, являются частью Шенгенской зоны, которая также включает в себя Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Чтобы войти в Шенгенскую зону, стране-кандидату необходимо выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Шенгенская зона появилась в 1985 году. В настоящее время это территория 27 государств, которые упразднили визы и таможенный контроль на внутренних границах.

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