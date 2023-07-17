Дефицит работников в Беларуси достиг очередного антирекорда 2 17.07.2023, 15:15

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Фактическая безработица существенно превышает официальную.

Дефицит работников достиг очередного рекорда. В целом по стране на 17 июля не хватает почти 130 тысяч работников. Это антирекорд как минимум с начала 2010 года, пишет zerkalo.io.

На 17 июля, по данным службы занятости, в целом по стране нанимателям не хватает 129,3 тыс. работников (на момент публикации этого текста). Это очередной рекорд, дефицит работников никогда не поднимался до такой отметки. При этом число вакансий постоянно растет. Для сравнения: на 25 мая в общереспубликанском банке вакансий размещено 120 065 предложений от нанимателей, а на 14 февраля не хватало почти 103 тыс. работников.

Почти 69,5 тыс. вакансий из общего числа, которые 17 июля предлагают наниматели, — на зарплату до 800 рублей. Платить от 2000 рублей готовы почти по 10,2 тыс. вакансии. При этом нужно учитывать, что наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов.

Нынешнее число вакансий — антирекорд как минимум с января 2010 года (за более ранний период данные на сайте Минтруда не опубликованы). Так, в январе 2010-го было почти 35,9 тыс. вакансий.

По данным Минтруда, на 1 июля официально безработными в Беларуси считались 4,9 тыс. человек. Месяцем ранее — 5,6 тыс. Речь о тех людях, которые решили зарегистрироваться в центрах занятости. При этом фактическая безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, в Беларуси существенно превышает официальную.

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