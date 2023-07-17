Россияне бегут из Крыма после подрыва моста

Россияне бегут из Крыма после подрыва моста3
- 17.07.2023, 15:19
- 4,114
На Чонгаре пробка выросла до 20 километров.
Российские туристы бросились бежать из оккупированного Крыма после подрыва Керченского моста минувшей ночью. Тысячи россиян в спешном порядке покидают полуостров, устремившись на север в сторону Чонгарского перешейка. При этом на всех направлениях выезда зафиксированы огромные многокилометровые пробки. Машин настолько много, что транспортные узлы не справляются с нагрузкой, пишет The Moscow Times.
Кремлевское РИА «Новости» сообщает, что пробка из автомобилей на выезде из Крыма в направлении Мелитополя достигла уже 20 км. Российские эксперты оценивают количество туристов на оккупированном полуострове цифрой в 50 тысяч человек.
В Интернете уже доступны обновленные Google-карты, на которых можно оценить размер пробки.
Чтобы бороться с заторами, машины на оккупированных территориях готовятся пропускать через пункты пропуска почти без проверки документов.
В социальных сетях отмечают, что и без ночного подрыва моста в Крым туристический сезон на полуострове переживал клиническую смерть. Теперь говорить о его перспективах не приходится вовсе.