Исинбаева, которая была доверенным лицом Путина, отреклась от диктатора 25 17.07.2023, 17:35

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А россиян назвала неудачниками.

Знаменитая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прервала молчание и отреагировала на слухи о том, что она сбежала в Испанию. Легендарная российская прыгунья с шестом внезапно отметила, что не имеет никакого отношения к армии РФ и ее политике, хотят активно позировала в военной форме, фотографировалась с министром обороны Сергеем Шойгу, имеет офицерское звание, а также была доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Как сообщает obozrevatel.com, об этом Исинбаева написала на своей странице в социальной сети Вконтакте. Она считает себя человеком мира и назвала фейковыми свои фотографии из Тенерифе, которые были опубликованы в СМИ. При этом россиянка не опровергла свое пребывание в Испании, а также продублировала пост на испанском и закрыла под ним комментарии, назвав болельщиков из РФ неудачниками.

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну… У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни», – написала Исинбаева.

Отметим, что обладательница 28 мировых рекордов нагло врет, ведь в 2012 году стала доверенным лицом Путина на президентских выборах, через пять лет вступила в движение Putin Team, а в январе 2020 года была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию (обнуление сроков Путина). Кроме того, Исинбаева принимала активное участие в продвижении так называемой Юнармии – детско-юношеского военно-патриотического движениея при Минобороны РФ.

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