Ученые из Гарварда создали «эликсир молодости» 1 17.07.2023, 19:49

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иллюстративное фото

Детали исследования.

Ученые из Гарварда презентовали мечту любителей научно-фантастической литературы - «эликсир молодости», который способен бросить вызов старости. Детали исследования команда обнародовала в научном журнале Aging.

«Мы представляем себе будущее, в котором можно будет быстро лечить возрастные заболевания и более эффективно восстанавливаться после травм, а мечта омоложения всего тела станет реальностью», - говорится в пресс-релизе на сайте издания.

По словам ученых из Гарвардской медицинской школы, они изобрели рецепты шести «коктейлей» для омоложения, в которых комбинируются различные химические элементы. Утверждается, что за 4-дневных курс лечения можно «скинуть» сразу несколько лет. В Гарварде отмечают, что открытие обладает большим потенциалом, так как может стать альтернативой дорогостоящей генной терапии, которую их коллеги рассматривают в качестве способа омоложения. В случае выхода на рынок процедура, вероятно, обойдется в несколько миллионов долларов, в то время как чудо-коктейль обещают сделать доступным для широкой публики. Примечательно, что «эликсир» рассчитан не только на охотников за молодостью. Обращая вспять процесс старения клеток, лекарство сможет лечить различные возрастные заболевания и даже улучшать работу органов чувств.

В настоящий момент «коктейли» уже протестировали на мышах, продлив тем самым им жизнь, а также улучшили зрение обезьянам. Один из авторов исследования, молекулярный биолог доктор Дэвид Синклэр считает открытие «прорывом» и рассчитывает начать испытания на людях уже в течение следующего года.

Примечательно, что пост ученого в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) привлек внимание владельца платформы Илона Маска.

«Хорошо, что именно это такое?» - поинтересовался миллиардер. В свете последних событий, возможно, Маск пожелает стать добровольцем в клинических испытаниях, чтобы омолодиться перед боем с Марком Цукербергом.

Впрочем, многие ученые, в том числе один из профессоров Гарвардского университета, считают, что их коллеги разводят пустой «ажиотаж» вокруг исследования, которое пока находится в начальной стадии.

«Эти коктейли, которые они здесь описывают, могут даже обладать полезными терапевтическими свойствами. Но в статье нет прямых данных, подтверждающих это», - объясняет биогеронтолог Мэтт Кэберлейн в разговоре с The Daily Mail.

Исследователь метаболизма доктор Чарльз Бреннер, в свою очередь, заметил опасные сочетания веществ в составе «эликсиров», которые могут навредить организму. При этом авторы исследование не прописали эти риски в отчете, указывает ученый.

Между тем господин Синклэр получил известность в научных кругах благодаря своей «охоте» за вечной юностью. На протяжении последних десятилетий он пытается нарушить законы природы и побороть процесс старения.

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