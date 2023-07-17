На лимано-купянском направлении ВСУ противостоят более 100 тысяч оккупантов 1 17.07.2023, 20:56

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Им не дают окончательно перехватить инициативу.

Российские оккупанты в войне против Украины сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении – более 100 тыс. личного состава. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

По словам Череватого, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня.

«Чтобы мы понимали, на пике количества в Афганистане советские войска насчитывали 120 тыс… То есть и там больше 100 тыс. противостоит украинским воинам», – указал спикер восточной группировки войск ВСУ.

Как рассказал Череватый, позиции сил обороны на лимано-купянском направлении атакуют десантные подразделения РФ, лучшие мотопехотные подразделения, также в качестве поддержки там находятся резервисты из БАРС, территориальные войска, частные военные компании, роты «Шторм-Z».

«Сосредотачивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу. Поэтому постоянно наносят удары», – отметил спикер ВСУ.

О том, что оккупанты перешли в наступление на купянском направлении, 17 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что россияне хотят «разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков».

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