ВСУ продвигаются на Таврическом направлении
- 17.07.2023, 22:39
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Несмотря на заминированность территорий.
На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продвигаются, несмотря на заминированность территорий и работу российской авиации.
Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщает в телеграм-канале.
«На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед», - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 650 обстрелов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составляют около двух рот.
Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.