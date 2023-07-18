Россияне в шоке от предложенного им альтернативного маршрута из Крыма 18.07.2023, 7:38

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Тысячи граждан страны-агрессора пытаются покинуть полуостров.

После подрыва незаконно построенного РФ моста через Керченский пролив застрявшие из-за этого в оккупированном Крыму россияне отчаянно пытаются найти способ покинуть полуостров.

Об этом свидетельствуют посты в их туристических чатах, обнародованные советником главы МВД Антоном Геращенко.

Российские власти не придумали ничего лучше, чем отправить своих граждан домой через временно захваченные территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые уже и без этого еле справляются с логистическими нагрузками из-за пролегающих там маршрутов снабжения ВС РФ.

Z-пропаганда пытается убедить россиян, что подрыв Крымского моста — «обыденность»

При этом никаких гарантий безопасности кремлевский режим своему «глубинному народу» дать не может, поскольку данные регионы находятся фактически под огневым контролем ВСУ.

Как писал сайт Charter97.org, вчера 17 июля, на Крымском мосту прогремели взрывы. Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

Ряд украинских СМИ пишут, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Возможно, это спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морского флота страны.

В связи с этим среди россиян, столь опрометчиво решивших отдохнуть в Крыму на фоне контрнаступления украинской армии, вспыхнула настоящая паника, которая в итоге вылилась в гневные посты в адрес властей РФ.

«После первого раза компетентные органы же клялись и божились, что простому люду бояться нечего. Что теперь боевые дельфины, медузы, креветки и планктон 50 часов в сутки охраняют мост», — жалуются сторонники захвата чужих территорий.

При этом есть и те, кто возлагает вину за сложившуюся ситуацию, в том числе и на самих «туристов».

Остальные же просто констатируют, что поездочка домой из Крыма для граждан РФ, вероятнее всего, обернется «дорожным адом».

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