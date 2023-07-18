Россия атаковала ракетами и дронами юг Украины

Россия атаковала ракетами и дронами юг Украины4
- 18.07.2023, 7:46
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Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве.
В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о комбинированной атаке оккупационной армии. Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве, пишет «Главред».
Взрывы в Одессе
Прошлой ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги из-за применения вражеских дронов-камикадзе, передает Суспільне.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял что РФ атакует юг Украины ударными дронами.
«Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - написал он.
Позже появилась информация еще о двух взрывах.
Взрывы в Николаеве
В Николаеве прошлой ночью также было громко. Взрывы слышали жители города слышали около 01:55.
В местных пабликах уточняют, что прозвучали два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.
Около трех часов ночи глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о том, что в городе гасят пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв.