Россия атаковала ракетами и дронами юг Украины 4 18.07.2023, 7:46

5,176

Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о комбинированной атаке оккупационной армии. Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве, пишет «Главред».

Взрывы в Одессе

Прошлой ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги из-за применения вражеских дронов-камикадзе, передает Суспільне.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял что РФ атакует юг Украины ударными дронами.

«Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - написал он.

Позже появилась информация еще о двух взрывах.

Взрывы в Николаеве

В Николаеве прошлой ночью также было громко. Взрывы слышали жители города слышали около 01:55.

В местных пабликах уточняют, что прозвучали два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.

Около трех часов ночи глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о том, что в городе гасят пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».