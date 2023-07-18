Политзаключенного Владимира Гундаря в колонии уже дважды помещали в ШИЗО 18.07.2023, 10:23

Владимир Гундарь

В карцере у Владимира ухудшился слух.

Гродненский областной суд 6 июня оставил приговор политзаключенному Владимиру Гундарю без изменений — 20 лет колонии. Уже на следующий день сразу из карцера его этапировали в колонию. При этом жене Гундаря разрешили свидание с ним, но она не успела попасть на него из-за быстрого этапа, сообщают правозащитники.

В последнем письме Владимир написал, что его уже дважды отправляли в штрафной изолятор — сначала на четверо суток, а через два дня после выхода — еще на трое суток. Он считает, что в ближайшее время его снова несколько раз бросят в штрафной изолятор, после чего состоится суд по замене режима на тюремный.

Также политзаключенный пишет, что потерянный в карцере слух к нему вернулся, но не полностью — он недослышит.

Поддержите Владимира: ИК №2, 213800, Бобруйск, Сикорского, 1, 16-й отряд, Владимир Тадеушевич Гундарь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».