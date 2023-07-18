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Виктора Бабарико не показали родственникам

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  • 18.07.2023, 11:39
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Виктора Бабарико не показали родственникам

Он якобы находится в ПКТ новополоцкой колонии.

Родственникам экс-банкира Виктора Бабарико подтвердили, что он находится в ПКТ. Как сообщили в телеграм-канале политика, его родственникам удалось попасть на прием и пообщаться с администрацией исправительной колонии №1 в Новополоцке.

Во время приема администрация подтвердила, что Виктор Бабарико находится в ИК №1. Он помещен в помещение камерного типа. Было отмечено, что в ПКТ запрещены звонки и свидания, но возможна переписка. Администрация колонии заверила, что здоровью Бабарико ничего не угрожает.

«Ни родные, ни адвокат не слышали и не видели Бабарико несколько месяцев. Писем от него тоже нет, звонки запретили. Почему его поместили в ПКТ и как долго он будет там находиться — неизвестно. Виктор Дмитриевич был заявлен и утвержден в списке свидетелей в суде по делу Эдуарда. Однако он так и не появился на заседаниях», – отмечается в сообщении.

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