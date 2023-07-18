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ВСУ с помощью дрона-камикадзе ликвидировали знаменитого российского комбрига «Ташкента»

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  • 18.07.2023, 12:38
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ВСУ с помощью дрона-камикадзе ликвидировали знаменитого российского комбрига «Ташкента»

Он был любимцем российской пропаганды.

ВСУ ликвидировали российского командира бригады Дениса Иванова («Ташкент»).

Его часто показывали по российским госканалам и называли «легендарным комбригом», пишет ВЧК-ОГПУ.

«По информации собеседника, Ташкент погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле. Иванов более известен как просто Ташкент, его постоянно показывали и использовали пропагандисты с канала «Россия», в том числе Ольга Скабеева», — написал Telegram-канал.

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