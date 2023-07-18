«Бешеные хаммеристы»: как выездные бригады ВСУ ремонтируют западную технику 18.07.2023, 16:20

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Военные удивляются мастерству механиков.

На Бердянском направлении работают выездные ремонтные подразделения. Они быстро обслуживают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Так, они оперативно обслуживают предоставленную международными партнерами в качестве материально-технической помощи колесную технику, которая обеспечивает функционирование большого количества транспорта, задействованного в наступательной операции на юге Украины

Военные удивляются мастерству механиков, ведь часто им приходится «ставить на ноги» технику за один день.

«На позициях ты не будешь ее крутить, а если она нерабочая, то это не машина», - говорит один из водителей, который уже пользовался услугами выездных бригад.

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