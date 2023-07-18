Солдаты российской армии бегут с фронта целыми подразделениями 18.07.2023, 16:51

Мобилизованный якут пожаловался, что его земляки бросили свои позиции на передовой.

Солдаты российской армии бегут с фронта целыми подразделениями под ударами ВСУ, рискуя обрушить российский фронт на Юге. Один из мобилизованных якутов в составе ВС РФ записал сообщение с фронта, которое быстро попало в якутские паблики в мессенджере WhatsApp, после чего широко разошлось по социальным сетям. Как пишет «Диалог», аудиосообщение опубликовал Instagram-аккаунт фонда «Свободная Якутия».

Мобилизованный якут Саха сокрушается, что его земляки бросили свои позиции на передовой и оставили его роту на верную смерть.

Оккупант рассказал, что накануне на фронте погиб его близкий товарищ по кличке Чугун. «Положение наше - мясо! Все вы знаете Чугуна. Чугун «200-м» стал», - заявляет он.

Однако еще более серьезной проблемой является повальное бегство якутских солдат с передовых позиций, на которое жалуется автор сообщения. При этом ему стыдно, что именно якуты массово отступают. В социальных сетях пользователи отмечают, что указанные подразделения дислоцированы в районе населенного пункта Приютное на Запорожском фронте.

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