Солдаты российской армии бегут с фронта целыми подразделениями
- 18.07.2023, 16:51
Мобилизованный якут пожаловался, что его земляки бросили свои позиции на передовой.
Солдаты российской армии бегут с фронта целыми подразделениями под ударами ВСУ, рискуя обрушить российский фронт на Юге. Один из мобилизованных якутов в составе ВС РФ записал сообщение с фронта, которое быстро попало в якутские паблики в мессенджере WhatsApp, после чего широко разошлось по социальным сетям. Как пишет «Диалог», аудиосообщение опубликовал Instagram-аккаунт фонда «Свободная Якутия».
Мобилизованный якут Саха сокрушается, что его земляки бросили свои позиции на передовой и оставили его роту на верную смерть.
Оккупант рассказал, что накануне на фронте погиб его близкий товарищ по кличке Чугун. «Положение наше - мясо! Все вы знаете Чугуна. Чугун «200-м» стал», - заявляет он.
Однако еще более серьезной проблемой является повальное бегство якутских солдат с передовых позиций, на которое жалуется автор сообщения. При этом ему стыдно, что именно якуты массово отступают. В социальных сетях пользователи отмечают, что указанные подразделения дислоцированы в районе населенного пункта Приютное на Запорожском фронте.