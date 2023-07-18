В Крыму и под Бердянском прогремели взрывы 1 18.07.2023, 17:50

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На временно оккупированном полуострове участились взрывы.

В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы 18 июля. Взрывы также слышали под Бердянском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Российские паблики сообщили о работе ПВО в Феодосии во вторник. В сети даже появилось фото с характерным следом в небе.

О мощном взрыве также сообщают в Советском и соседних селах. При этом следы в небе не видели.

«Хлопок» также слышали в Нижнегорском районе (в сторону Изобильного) и со стороны Сиваша.

Тем временем в Коктебеле сообщали о пролете ракет. Местные жители писали, что от взрыва дрожали стекла и сработала сигнализация.

При этом оккупационная «власть» пока не комментировала ситуацию.

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