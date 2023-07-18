В Крыму и под Бердянском прогремели взрывы

В Крыму и под Бердянском прогремели взрывы1
- 18.07.2023, 17:50
- 3,224
На временно оккупированном полуострове участились взрывы.
В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы 18 июля. Взрывы также слышали под Бердянском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Российские паблики сообщили о работе ПВО в Феодосии во вторник. В сети даже появилось фото с характерным следом в небе.
О мощном взрыве также сообщают в Советском и соседних селах. При этом следы в небе не видели.
«Хлопок» также слышали в Нижнегорском районе (в сторону Изобильного) и со стороны Сиваша.
Тем временем в Коктебеле сообщали о пролете ракет. Местные жители писали, что от взрыва дрожали стекла и сработала сигнализация.
При этом оккупационная «власть» пока не комментировала ситуацию.