закрыть
18 июля 2023, вторник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Крыму и под Бердянском прогремели взрывы

1
  • 18.07.2023, 17:50
  • 3,224
В Крыму и под Бердянском прогремели взрывы

На временно оккупированном полуострове участились взрывы.

В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы 18 июля. Взрывы также слышали под Бердянском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Российские паблики сообщили о работе ПВО в Феодосии во вторник. В сети даже появилось фото с характерным следом в небе.

О мощном взрыве также сообщают в Советском и соседних селах. При этом следы в небе не видели.

«Хлопок» также слышали в Нижнегорском районе (в сторону Изобильного) и со стороны Сиваша.

Тем временем в Коктебеле сообщали о пролете ракет. Местные жители писали, что от взрыва дрожали стекла и сработала сигнализация.

При этом оккупационная «власть» пока не комментировала ситуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина