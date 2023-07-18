Лукашенко назначил первого замглавы Генштаба Беларуси
- 18.07.2023, 18:16
На новую должность назначение получил генерал-майор Андрей Матиевич.
Александр Лукашенко сменил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, сообщила БелТА.
Как пояснили в пресс-службе диктатора, на новую должность назначение получил генерал-майор Андрей Матиевич. Соответствующий указ (№212) Лукашенко подписал во вторник, 18 июля.
Одновременно, этим же указом, Лукашенко освободил Матиевича от должности начальника управления территориальной обороны — замначальника Генштаба Вооруженных сил.