Лукашенко назначил первого замглавы Генштаба Беларуси 18.07.2023, 18:16

Андрей Матиевич

На новую должность назначение получил генерал-майор Андрей Матиевич.

Александр Лукашенко сменил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, сообщила БелТА.

Как пояснили в пресс-службе диктатора, на новую должность назначение получил генерал-майор Андрей Матиевич. Соответствующий указ (№212) Лукашенко подписал во вторник, 18 июля.

Одновременно, этим же указом, Лукашенко освободил Матиевича от должности начальника управления территориальной обороны — замначальника Генштаба Вооруженных сил.

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