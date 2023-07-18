Названы самые популярные электрокары в мире 1 18.07.2023, 21:48

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Топ-10.

В пятый раз в истории ежемесячные продажи автомобилей на возобновляемых источниках энергии превысили миллион единиц по всему миру. Как сообщает Speedme со ссылкой на данные EV-Volumes, в мае этого года было зарегистрировано 1 057 509 моделей с батарейным питанием. В их числе подключаемые гибриды и полностью электрические авто, причём на последние приходится 70% от общего числа, пишет av.by.

Примерно 720 000 проданных электромобилей — это прирост на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и 11% мировых продаж. Анализируя данные, можно отметить, что электротранспорт постоянно составляет не менее 10% от общего числа регистраций с февраля.

С начала года было зарегистрировано 4,5 млн автомобилей (PHEV + BEV), что на 41% больше, чем в 2022-м. Таким образом, тенденция остаётся положительной, и весьма вероятно, что к концу года число электрокаров превысит в общей сложности 10 млн единиц.

Среди отдельных моделей самой популярной является Tesla Model Y с более чем 90 000 новых регистраций в мае. Далее идёт BYD Song Plus (с учётом версий BEV и PHEV), и только на третьем месте расположилась Model 3. В остальном в списке по-прежнему доминируют китайские автомобили. В месячном топ-10 нет европейских машин. Однако в перечне лидеров первых пяти месяцев Volkswagen ID.4 находится на 11-й позиции с 68 818 продажами по всему миру.

Рейтинг за май:

1. Tesla Model Y — 90 489.

2. BYD Qin Plus (BEV + PHEV) — 42 895.

3. Tesla Model 3 — 38 453.

4. BYD Song Plus (BEV + PHEV) — 38 056.

5. BYD Yuan Plus — 32 608.

6. BYD Dolphin — 30 679.

7. GAC Aion S — 23 234.

8. Wuling Hong Guang Mini EV — 20 348.

9. BYD Han (BEV + PHEV) — 20 271.

10. GAC Aion Y — 19 310.

В рейтинге брендов доминирует BYD с более чем 228 000 поставок, которым суждено ещё больше вырасти в ближайшие месяцы благодаря появлению марки в Европе. Американская Tesla подтверждена в качестве второго производителя с 134 020 моделями, а на третьем месте находится GAC Aion. В топ-10 также входят BMW, Volkswagen и Volvo, которые явно отстают от лидирующего дуэта.

1. BYD — 228 094.

2. Tesla — 134 020.

3. GAC Aion — 45 016.

4. BMW — 42 393.

5. Volkswagen — 40 012.

6. SAIC-GM-Wuling — 38 276.

7. Mercedes-Benz — 29 189.

8. Li Auto — 28 277.

9. Volvo — 24 937.

10. Changan — 23 167.

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