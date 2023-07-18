Появилось видео охоты украинских дронов на вражеские ракеты и камеры 1 18.07.2023, 22:38

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Иллюстративное фото

Видео снято на Запорожском направлении.

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео охоты дронов на вражеские противотанковые управляемые ракеты и камеры наблюдения.

«12-й отряд специального назначения снова ярко заявляет о себе. Посмотрите, как спокойно и методично дроны охотятся на противотанковые вражеские управляемые ракеты и камеры наблюдения. Чем больше ударных БПЛА на Запорожском направлении, тем меньше останется враждебных позиций на пути наших штурмовых подразделений», - говорится в комментарии к видео.

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