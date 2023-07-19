В РФ назвали стоимость восстановления Крымского моста 19.07.2023, 2:26

Часть пролета моста не подлежит восстановлению.

По предварительной оценке заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, стоимость восстановления Крымского моста после теракта составит от 1 до 1,3 миллиардов рублей. Эта сумма в дальнейшем может вырасти, сообщил он в разговоре с ТАСС.

Хуснуллин добавил, что на данный момент грузовые автомобили не смогут использовать мост из соображений безопасности. Часть пролета моста придется демонтировать, поскольку она не подлежит восстановлению. 18 июля на Крымском мосту было возобновлено движение легковых автомобилей в обе стороны, но реверс осуществляется только на поврежденном участке.

По словам Хуснуллина, восстановить двустороннее движение машин по одной стороне предварительно планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, накануне назвал текущую ситуацию на Крымском мосту менее критичной по сравнению с предыдущими взрывами, которые произошли осенью 2022 года. Однако он подчеркнул, что мост, особенно Крымский, является уникальной и сложной конструкцией, поэтому требуются тщательные исследования его надежности.

Хуснуллин не согласился с парламентарием: опоры моста не пострадали, но один 600-тонный пролет полностью разрушен, и поэтому восстановить мост так же легко, как после первого удара в октябре прошлого года, будет невозможно, признал вице-премьер. «Здесь не получается эта технология, — цитирует его ТАСС. — Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты».

При этом стоимость восстановления одного пролета моста в октябре прошлого года составляла примерно 200-300 миллионов рублей, сообщал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, ссылаясь на подсчеты страховщиков. «Рост цен на строительные материалы с того момента составил примерно 3,6%», — добавил он.

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