В Минске ликвидируют два лицея 6 19.07.2023, 9:27

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Лукашисты заявили, что «нет необходимости в таких учреждениях».

В Минске ликвидируют два лицея и построят три сада. Об изменениях в образовательной сфере столицы рассказал агентству «Минск-Новости» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

— Мы входим в новый учебный год рядом преобразований. У нас модернизируется сеть образовательных учреждений. Ликвидируются два лицея — № 1 в Московском районе, № 2 — в Ленинском, — сказал Андрей Стригельский. — Это решение принималось заблаговременно. В прошлом году лицеи не осуществляли набор детей в 10-е классы, в этом — успешно выпустили последние 11-е классы. И фактически лицеи ликвидируются. Минск — компактный город. Сегодня созданы условия для получения профильного образования на третьей ступени во всех школах и гимназиях. У нас действительно большая сеть профильных классов. И сегодня нет необходимости в таком виде учреждения, как общеобразовательный лицей.

По словам председателя комитета, освободившиеся здания сохраняются в системе образования столицы. На месте бывшего лицея № 2 с сентября будет функционировать корпус Минского городского педагогического колледжа. Здание же лицея № 1 передается близлежащей средней школе.

Что касается учреждений дошкольного образования, то Минск прирастает четырьмя новыми садиками.

— Один уже введен в эксплуатацию и начал работать в ЖК «Малая родина» Заводского района. Еще три планируется открыть осенью — в микрорайонах Сокол, Новинки, Брилевичи. Благодаря новостройкам столица получит еще фактически тысячу мест для маленьких минчан.

Также председатель комитета по образованию рассказал и о судьбе гимназии № 42, которая носит имя лауреата Нобелевской премии Ж. И. Алферова и находится в одном здании с юридическим колледжем БГУ на улице Комсомольской. И в этом году не меняет прописку.

— Она продолжит работать, как и в прежние годы. Коллектив и дети остаются в этом здании. В перспективе вопрос решаться будет. Сегодня в этом учреждении обучается 170 учащихся. Мы в любом случае будем идти к тому, чтобы сохранять гимназию, предоставив ей другую базу, — пояснил Стригельский.

К слову, 42-я — единственная гимназия, которая не набирает первых классов.

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