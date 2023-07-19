СМИ: По российской базе в Крыму впервые могла прилететь ракета Storm Shadow 1 19.07.2023, 9:42

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Мощные взрывы на крупнейшем складе боеприпасов прогремели в глубоком тылу.

Как сообщал сайт Charter97.org, оккупационные «власти» Крыма перекрыли федеральную трассу «Таврида», соединяющую Крымский мост с Севастополем из-за пожара, заявил «глава» полуострова Сергей Аксенов.

Пожар возник на складе боеприпасов военного полигона в Кировском районе Крыма. От этого полигона до ближайшей точки на линии фронта — не менее 230 километров.

На протяжении двух часов в радиусе 5 км от склада были слышны звуки взрывов. По версии Grey Zone, в склад могла попасть британская ракета Storm Shadow, передает The Moscow Times.

Из зоны вокруг Кировской области Крыма эвакуируют две тысячи жителей четырех населенных пунктов.

Радиус поражения британских баллистических ракет Storm Shadow в экспортной версии — до 290 км.

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