Названы лучшие компактные смартфоны, которые можно купить в 2023 1 19.07.2023, 10:07

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Подойдут как для повседневных задач, так и развлечений.

Из года в год на рынке смартфонов наблюдается увеличение размеров дисплеев. Разумеется, большой экран имеет свои преимущества, однако многие пользователи по-прежнему предпочитают компактные и удобные гаджеты, которые помещаются в ладони.

Для таких пользователей сайт Tech Advisor собрал рейтинг лучших компактных смартфонов, который актуальны для покупки в 2023 году. Они не займут много места в кармане и подойдут как для повседневных задач, так и развлечений.

iPhone 13 Mini – самый оптимальный вариант для большинства

Это второе поколение линейки «мини», которое, к сожалению, стало для компании последним, так как 12 и 13 Mini были плохо приняты поклонниками бренда. Смартфон работает на процессоре A15 Bionic и имеет по-настоящему компактный по современным меркам экран – всего 5.4".

По сути, это обычный iPhone 13 со всеми фишками и характеристиками, но с уменьшенным размером и диагональю экрана, а также немного меньшей емкостью аккумулятора. Это, пожалуй, лучший компактный телефон, который можно приобрести в 2023 году.

Google Pixel 7a – лучший маленький Android-смартфон

Бюджетный Pixel 7a получил дизайн в стиле старших Pixel 7, экран теперь 90 Гц, внутри мощный процессор Tensor G2 и впервые в истории серии есть беспроводная зарядка. При этом устройство оснащено 6,1-дюймовым дисплеем – тогда как в Pixel 7 Pro этот показатель составляет 6.7".

В чем он выделяется, среди других компактных смартфонов – так это своей камерой. Почти невозможно отличить фотографии на бюджетном «пикселе» и Pixel 7 Pro за 899 долларов благодаря обновленному основному датчику на 64 Мп.

Asus Zenfone 10 – самый мощный компактный Android

Asus останется чуть ли не единственным производителем, кто еще выпускает компактные флагманы. Zenfone 10 сохранил дизайн предшественника, но стал лучше по начинке

У него в арсенале яркий 5,92-дюймовый OLED-дисплей с FullHD-разрешением и игровой частотой обновления в 144 герц, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, двойная камера на 50+13 мегапикселей и аккумулятор на 4300 мАч. Также Asus сохранила аудиоджек 3,5 мм для тех, кто до сих пор не отказался от проводных наушников.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – лучшая складная модель

Технически, это самый компактный телефон в этом списке, поскольку он складывается в середине экрана. Раскладушка имеет внутренний складной AMOLED-экран на 6,7 дюйма, тогда как снаружи находится вспомогательный дисплей на 1,9 дюйма.

Если вы готовы мирится с компромиссами (батареи хватает на 5 часов работы экрана), то это лучший способ получить маленький телефон с большим экраном, пишет Tech Advisor.

Также в рейтинг лучших смартфонов, которые помещаются в ладони, вошли: Sony Xperia 5 IV, Samsung Galaxy Z Flip 3, iPhone 12 Mini, iPhone 14 Pro, Xiaomi 12, и iPhone SE 2022.

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