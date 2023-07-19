Мятежного полковника ГРУ обвинили в «дискредитации» армии РФ 19.07.2023, 11:03

Владимир Квачков

Поводом стал донос.

В отношении отставного полковника ГРУ РФ Владимира Квачкова составили протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП), сообщил он сам «Коммерсанту».

По словам Квачкова, поводом для возбуждения дела стал донос. «Административный материал поступил в отдел МВД по Тверскому району Москвы. Его составили после обращения некоего гражданина, кого именно, я не знаю», — рассказал он.

Квачков также не в курсе, какие конкретно его высказывания посчитали «дискредитацией». Экс-полковник намерен пойти в полицию с адвокатом и во всем разобраться.

Пока же Квачков предположил, что недовольство могло вызвать обращение «Общероссийского офицерского собрания», в котором он и его соратники критикуют ситуацию в Украине, а также призывают «перейти от спецоперации к полномасштабной войне».

Текст был опубликован в соцсетях. Сам Квачков считает, что обращение представляет собой «критику действий политического руководства страны и военного командования РФ, но российскую армию не дискредитирует».

Отставному полковнику грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. «Несмотря ни на что, я продолжу высказываться о текущих событиях, о войне, о политической ситуации в России», — отметил он.

74-летний Квачков прослужил 30 лет в войсках спецназначения ГРУ и в аппарате Генштаба РФ. Он участвовал в афганской войне и вооруженных конфликтах в Азербайджане и Таджикистане. В 2005 году на Квачкова завели дело о покушении на Анатолия Чубайса, но присяжные его оправдали.

Затем военный создал «Народное ополчение имени Минина и Пожарского», которое впоследствии признали террористическим. В 2013 году суд приговорил Квачкова к восьми годам колонии строгого режима за покушение на вооруженный мятеж. На свободу он вышел в феврале 2019 года.

Экс-депутат Госдумы и полковник авиации в отставке Виктор Алкснис выразил уверенность, что следующими за «дискредитацию» армии привлекут его, а также экс-министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заочно приговоренного в Нидерландах к пожизненному заключению за уничтожение пассажирского «Боинга» в 2014 году. Акснис отметил, что готов к такому развитию событий, и «лучше горькая правда, чем сладкая ложь».

Квачков неоднократно участвовал в эфирах Стрелкова, где они вместе критиковали российские власти и руководство Минобороны. При этом до мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным правоохранительные органы не обращали внимания на подобные заявления, если они исходили от сторонников войны с Украиной. Однако после попытки вооруженного восстания наемников ситуация изменилась.

В начале июля силовики попытались сорвать выступление Стрелкова в книжном магазине «Листва» в Санкт-Петербурге. Сперва полиция принесла предостережение о недопустимости противоправных действий, а в день проведения мероприятия здание эвакуировали из-за «минирования». В итоге Стрелков выступил на другой площадке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».