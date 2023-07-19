Фракция «Обновляя Европу»: Полина Шарендо-Панасюк, Николай Статкевич и другие политзаключенные должны быть освобождены 19.07.2023, 11:30

Евродепутаты обратились к режиму Лукашенко.

Одна из крупнейших фракций Европейского парламента «Обновляя Европу» призывает режим Лукашенко положить конец череде насилия, пыток, репрессий и пропаганды против инакомыслящих и критиков власти, а также немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, сообщили евродепутаты сайту Charter97.org.

Гуманитарная ситуация вызывает крайнюю тревогу. Информация о психическом и физическом состоянии многих заключенных отсутствует.

В частности, лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич лишен необходимых лекарств и уже более трех лет содержится в одиночной камере, а у его семьи нет никакой информации о нем более 4 месяцев. Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шаренда-Панасюк регулярно подвергается пыткам в исправительной колонии № 24 в Заречье. За последние 10 месяцев Полина провела более 200 дней в ШИЗО (штрафной изолятор) в невыносимых условиях, созданных для истязаний над заключенным.

В отчете об отношениях ЕС и Беларуси, принятом Комитетом по иностранным делам, Фракция «Обновляя Европу» самым решительным образом осудила непрекращающиеся репрессии и систематические нарушения прав человека, постоянно совершаемые режимом диктатора Лукашенко в отношении собственного народа, и призвала к ужесточению санкций против режима, если ситуация не улучшится.

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от фракции «Обновляя Европу» (Либеральное движение Литвы) и постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, сказал:

— Авторитарный режим Лукашенко упорно притесняет, угнетает и незаконно сажает в тюрьму мирных белорусских граждан. Эта политика систематического подавления критически мыслящих людей, политической оппозиции и организаций гражданского общества, принципиально несовместима с основными принципами гуманности.

Фракция «Обновляя Европу» неизменна в своей солидарности с белорусским народом, который неустанно стремится к созданию демократической и независимой Беларуси. Мы обязуемся всецело поддерживать их правое дело.

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