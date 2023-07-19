Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк сильно избили в колонии 26 19.07.2023, 11:46

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Полина Шарендо-Панасюк

Администрация колонии могла организовать провокацию.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк могли избить в колонии перед этапом в психиатрический центр «Новинки».

Об этом сайту Charter97.org сообщил муж политзаключенной Андрей Шарендо:

— Сегодня анонимный источник сообщил правозащитному центру «Весна», что Полина Шарендо-Панасюк была сильно избита в колонии № 24 в Заречье. Полина во время этапирования (это было еще 22 июня) встретилась с этой девушкой на одном из пунктов.

Заключенная видела, что у Полины сильно избито лицо, у нее были синяки, травма переносицы. Полина хотела через нее сообщить, что против нее в колонии была устроена провокация.

Или ее подсадили, или к ней подсадили женщин, которые избили мою жену в камере. Какие физические повреждения она получила — неизвестно. До этого была информация, что Полина именно в это время минимум на десять дней помещалась в санчасть колонии.

Андрей Шарендо рассказывает, что именно в период между 8 и 20 июня от Полины не было никаких новостей:

— Скорее всего, Полину действительно избили в колонии, госпитализировали, а физические повреждения были значительными. Ведь просто так в санчасть не отправляют. Понятно, что за этой провокацией стоит администрация колонии.

Именно в этот период Полина исчезла на три недели. Теперь стало понятно, почему ее так долго возили, скрывали от людей.

Жизни Полины угрожает опасность. Власти делают все, чтобы оказывать давление на нее. Я призываю все международные организации следить за судьбой Полины, ситуация с ней просто катастрофическая.

Отмечу, что две недели от Полины нет никаких новостей.

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