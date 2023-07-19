Как ВСУ ликвидировали «очень засекреченного» российского полковника

Как ВСУ ликвидировали «очень засекреченного» российского полковника9
- 19.07.2023, 11:51
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Стали известных подробности уничтожения комбрига «Ташкента».
В Украине был ликвидирован еще один российский высокопоставленный офицер - комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады «ЛНР», полковник Денис Иванов (позывной «Ташкент»). Его часто показывали по российским госканалам и называли «легендарным комбригом».
О ликвидации захватчика 18 июля сообщили российские СМИ, затем эту информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штрилиц).
Иванов был командиром российской 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады.
Пропагандисты пишут, что Денис Иванов был «засекречен» и имя его называть нельзя.
Погиб на оккупант на территории оккупированной Луганской области. Сообщается, что он был уничтожен ударом дрона-камикадзе, когда передвигался на автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.
Журналист Денис Казанский пишет, что, по другим данным, Иванов был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейное под Луганском.
О ликвидации Иванова отрапортовали и на кремлевском телевидении.
«Завтра будет новое утро, уже без Ташкента», - заявили пропагандисты.