Как ВСУ ликвидировали «очень засекреченного» российского полковника 9 19.07.2023, 11:51

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Стали известных подробности уничтожения комбрига «Ташкента».

В Украине был ликвидирован еще один российский высокопоставленный офицер - комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады «ЛНР», полковник Денис Иванов (позывной «Ташкент»). Его часто показывали по российским госканалам и называли «легендарным комбригом».

О ликвидации захватчика 18 июля сообщили российские СМИ, затем эту информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штрилиц).

Иванов был командиром российской 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады.

Пропагандисты пишут, что Денис Иванов был «засекречен» и имя его называть нельзя.

Погиб на оккупант на территории оккупированной Луганской области. Сообщается, что он был уничтожен ударом дрона-камикадзе, когда передвигался на автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

Журналист Денис Казанский пишет, что, по другим данным, Иванов был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейное под Луганском.

О ликвидации Иванова отрапортовали и на кремлевском телевидении.

«Завтра будет новое утро, уже без Ташкента», - заявили пропагандисты.

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