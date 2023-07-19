«Ракеты с неба падают»: появились новые видео ударов по военной базе РФ в Крыму

«Ракеты с неба падают»: появились новые видео ударов по военной базе РФ в Крыму2
- 19.07.2023, 12:10
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Взрывы продолжаются до сих пор.
В оккупированном Крыму продолжаются мощные взрывы на местном полигоне, по которому сегодня ночью был нанесен удар, сообщает dialog.ua.
Очевидцы публикуют в социальных сетях новые видео, на которых детонация боеприпасов и ракетных снарядов.
По данным журналистов Astra, на складе хранится большая номенклатура оружия, включая гранаты, мины и снаряды для артиллерии.
«Детонация склада продолжается», - отмечено в сообщении журналистов. Один из местных жителей утверждает, что остатки снарядов, похожих на ракеты, падают в окрестностях просто с неба.
Новые видео в своем Telegram-канале публикует украинский журналист и блогер Денис Казанский.
«Дым от горящего склада БК в Крыму виден за многие километры. Снаряды продолжают рваться и разлетаться», - пишет он.
Из-за пожара и взрывов на полигоне перекрыта соседняя трасса, идет эвакуация жителей четырех населенных пунктов.